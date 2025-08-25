Friends: el fenómeno televisivo que aún produce millones dos décadas después de su final

La comedia mantiene su rentabilidad con ingresos de hasta 1,000 millones de dólares anuales para Warner Bros y regalías millonarias para su elenco.

Han pasado veinte años desde la emisión del último capítulo de Friends, pero la serie continúa siendo una de las más lucrativas de la televisión. La historia de Rachel (Jennifer Aniston), Ross (David Schwimmer), Monica (Courteney Cox), Chandler (Matthew Perry), Joey (Matt LeBlanc) y Phoebe (Lisa Kudrow) mantiene su vigencia gracias a la sindicación y al streaming, que han permitido que nuevas generaciones descubran a este grupo de amigos en Nueva York.

De modestos sueldos a contratos históricos

En sus inicios, los protagonistas recibían entre 22,500 y 40,000 dólares por episodio, cifras que fueron creciendo con cada temporada. Para la tercera, el elenco decidió negociar en bloque y alcanzó un salario de 75,000 dólares por capítulo. El punto más alto llegó en las temporadas 9 y 10, cuando cada uno cobró un millón de dólares por episodio, convirtiéndose en referentes de la lucha por mejores condiciones en la industria televisiva.

Actualmente, Friends sigue generando alrededor de 1,000 millones de dólares anuales en ingresos para Warner Bros. De ese total, cada actor percibe cerca de 20 millones de dólares al año, incluso sin grabar un solo episodio desde 2004. Estos ingresos pasivos se han mantenido gracias a la enorme popularidad internacional de la serie.

Aunque Matthew Perry falleció en octubre de 2023, su legado como Chandler Bing sigue vivo en la pantalla y en el cariño de los fanáticos. El éxito económico y cultural de Friends demuestra que el valor de una historia bien contada, junto con la unión de su elenco, puede trascender generaciones y dejar huella más allá de la televisión.