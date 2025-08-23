Pierce Brosnan revela que está dispuesto a regresar como James Bond

Todavía no encuentran al nuevo actor que dará vida al icónico agente 007, y medio de la búsqueda el actor Pierce Brosnan afirmó que consideraría regresar a la franquicia de James Bond si la próxima película estuviera en manos del cineasta Denis Villeneuve.

Así lo hizo saber, en una entrevista con el medio Radio Times, Brosnan que interpretó al icónico James Bond entre 1995 y 2002, aclaró que, a pesar de no imaginarse como un “Bond decrépito” de 72 años, la posibilidad de colaborar con Villeneuve lo haría recapacitar sobre volver al rol.

Un nuevo James Bond

“No creo que nadie quiera ver a un Bond decrépito de 72 años, pero si Villeneuve tuviera algo planeado lo miraría sin pensarlo dos veces”, manifestó.

“He estado escuchando todo el tiempo las expectativas sobre quién será el próximo James Bond. Hay muchos candidatos excelentes y seguro que harán de esto un espectáculo muy agradable”, explicó Brosnan.

Como se sabe, desde la salida del actor Daniel Craig tras el estreno de Sin tiempo para morir en 2021, el futuro del agente 007 ha sido objeto de especulación constante y una larga búsqueda por su reemplazo.