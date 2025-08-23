El traje de ‘Spider-Man 2’, usado por Tobey Maguire, será subastado por hasta 200 mil dólares

Sin duda es una de las prendas consideradas como de las más valiosas del universo Marvel en cine. En 2002, el actor Tobey Maguire se puso el icónico traje del Hombre Araña en la película dirigida por Sam Raimi, iniciando una trilogía que se convirtió en un clásico del cine de superhéroes y la base del UCM, junto a IronMan.

Confeccionado en spandex y ajustado al cuerpo del actor británico, el icónico traje de Spider-Man será subastado por hasta 200 000 dólares.

Saldrá a la venta el próximo 4 de septiembre

El legendario traje será subastado por la casa Propstore Auction el próximo 4 de septiembre, con un precio inicial de 50 000 dólares, pero se espera que por su gran valor por lo que representa la saga de Sam Raimi este supere toda expectativa.

Confeccionado en una sola pieza de spandex elástico con botas integradas, el traje incluye marcas internas que lo vinculan directamente con la producción.

Cabe señalar que, para la subasta, el traje del Hombre Araña será exhibido en un maniquí a medida que reproduce la complexión del actor para deleite de todos los fans del protector de Nueva York.