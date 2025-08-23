The Beatles celebran 30 años de ‘Anthology’ con música inédita

Para nadie es un secreto que su catálogo musical es imprescindible para los amantes del rock y en este 2025 la icónica colección Beatles Anthology recibirá una importante renovación con el relanzamiento de la serie original de ocho episodios, la colección musical Anthology y el libro Beatles Anthology, en celebración del 30º aniversario del proyecto.

EN 1995, debutó la serie de televisión en noviembre de 1995, narrando la historia de los Fab Four en sus propias palabras y a través de material de archivo y presentaciones, ha sido restaurada, remasterizada y ampliada con un nuevo noveno episodio.

SE ESTRENARÁ MATERIAL INÉDITO

El nuevo material, incluye imágenes inéditas detrás de cámaras de Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr reuniéndose entre 1994 y 1995 (sin el fallecido John Lennon) para trabajar en el proyecto, además de reflexionar sobre sus experiencias en la banda.

Cabe señalar que, la serie documental ampliada se transmitirá exclusivamente en Disney+ a partir del 26 de noviembre. La restauración fue supervisada por el equipo de producción de Apple Corps, junto con los equipos de Wingnut Films y Park Road Post del cineasta Peter Jackson, así como por el productor Giles Martin, quien creó una nueva mezcla de audio.