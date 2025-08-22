Chechito arremete contra Leslie Shaw y le da un consejo: “No canta y necesita clases de canto”

En medio de los dimes y diretes que han surgido en las últimas semanas entre Leslie Shaw y diversos artistas del medio local, Chechito decidió opinar sobre la solista peruana y no se guardó nada. Además, le envió un consejo.

Durante una conversación con un medio local, el joven cantante mencionó que la ‘Colorada’ no tiene talento para estar en el rubro musical, por lo que, debería tener un profesor para que le pueda dar algunas enseñanzas. “Sí, no canta. Le recomiendo que tome clases de canto".

RESPONDE A LAS AMENAZAS DE LESLIE SHAW

Tras su participación en El Valor de la Verdad, Chechito fue consultado por Beto Ortiz si tuvo algo más que una amistad con Leslie Shaw, sin embargo, fue salvado tras tocarse el botón rojo, lo que causó la molestia de la cantante lanzándole una serie de amenazas.

A través de sus redes sociales, la ‘Colorada’ aseguró que su novio conocido como ‘El Prefe’ iba a llegar al país a pegarle, por lo que, Chechito manifestó no tenerle miedo. “"No camino solo, camino bien resguardado. Ya le pedí disculpas internas y públicas, no le voy a estar rogando".