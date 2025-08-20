Ibai Llanos sorprendido por apoyo masivo de peruanos al pan con chicharrón en 'Mundial de desayunos'

El popular streamer español Ibai Llanos no ocultó su sorpresa tras el masivo respaldo de los peruanos al pan con chicharrón en su famoso ‘Mundial de desayunos’. En la reciente edición, el tradicional plato peruano superó en votaciones a los chilaquiles mexicanos y acumuló, según reveló el propio creador de contenido, más de un millón y medio de ‘likes’ en redes sociales.

En un video difundido en Instagram y TikTok bajo el título “Lo siento mexicanos”, Ibai se disculpó con el público azteca por no haber mostrado un plato de chilaquiles bien preparado. Sin embargo, resaltó la enorme acogida de los peruanos, quienes inundaron sus publicaciones con comentarios y reacciones en favor del pan con chicharrón, perfilándolo como uno de los favoritos para llevarse el campeonato.

“Los peruanos están mal de la cabeza. Los chilaquiles estén bien o estén mal, los peruanos están mal de la cabeza”, exclamó entre risas Ibai, mientras mostraba capturas de mensajes en los que los usuarios del Perú defendían con entusiasmo el tradicional desayuno nacional.

ASOMBRO TOTAL

El streamer también destacó la amplia difusión que alcanzó su ‘Mundial de desayunos’ en el país. “Esto no para de hablarse en Perú. Ha salido en la televisión y tiene más de un millón y medio de likes. Esos chilaquiles me los hace el mejor cocinero de México y a los peruanos les daba igual, pero locura máxima en Perú. Perú, locura”, concluyó Ibai.