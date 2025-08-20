DY: Daddy Yankee cambia de nombre artístico y vuelve a la industria tras su divorcio

El cantante puertorriqueño de reguetón, Ramón Luis Ayala Rodríguez, conocido mundialmente como Daddy Yankee, confirmó su regreso oficial a la industria musical bajo el nombre de DY. El anuncio se dio en el marco de la Semana Billboard de la Música Latina 2025, que se celebrará del 20 al 24 de octubre en Miami Beach, donde participará en el panel ‘El poder de la reinvención’.

Será la primera aparición pública del “Rey del reguetón” desde que en 2022 anunciara su retiro de los escenarios tras más de tres décadas de carrera. DY reflexionará sobre su trayectoria artística, la evolución de su música y los planes que marcarán su nueva etapa profesional. Su participación fue destacada por Billboard como un “capítulo trascendental” para la industria y la nueva generación de artistas.

NUEVA ETAPA EN SU VIDA

El regreso del artista coincide con un giro en su vida personal y profesional. Tras anunciar su divorcio en febrero, después de casi treinta años de matrimonio y dos hijos en común, Daddy Yankee decidió cambiar su nombre artístico a DY para evitar pagar regalías a su exesposa. En julio, sorprendió a sus seguidores con el lanzamiento de Sonríele, su primer sencillo bajo esta nueva identidad musical.

Luego de su último concierto en diciembre de 2023, Daddy Yankee se había dedicado a interpretar música cristiana, alejándose del género urbano que lo convirtió en ícono global. Sin embargo, con su regreso como DY, busca escribir una nueva etapa en su carrera, marcada por la reinvención y el control total de su obra musical.