¿Romance confirmado? Nicki Nicole y Lamine Yamal ya no ocultan su cercanía

El rumor sobre una posible relación entre la cantante argentina Nicki Nicole y la joven estrella del FC Barcelona, Lamine Yamal, vuelve a encenderse tras ser captados juntos en Mónaco y, posteriormente, llegando al aeropuerto privado de Barcelona el pasado 18 de agosto. La diferencia de edad de seis años no parece ser un obstáculo en la conexión entre ambos.

De acuerdo con testigos, la “pareja” disfrutaron de una escapada de dos días a Mónaco, uno de los destinos más lujosos de Europa. La artista rosarina, de 24 años y el futbolista de apenas 18, se han dejado ver juntos desde que coincidieron en la fiesta de cumpleaños del delantero blaugrana el pasado 13 de julio.

El viaje privado fue organizado por Lamine Yamal, quien, apenas culminó un entrenamiento con el FC Barcelona, partió rumbo a Mónaco junto a la cantante en un avión privado alquilado. Tras la breve escapada, regresaron a España sin esconderse de los paparazzi, quienes los esperaban en la terminal aérea.

RUMORES EN AUMENTO

Hasta el momento, ni Nicki Nicole ni Lamine Yamal han confirmado un romance. Sin embargo, la cercanía y las recientes apariciones públicas alimentan la teoría de que tendrían algo más que una amistad. Mientras la cantante continúa sumando éxitos musicales en Latinoamérica y España, el futbolista se consolida como una de las grandes promesas del club catalán.