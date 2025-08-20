Charlie Sheen no se callará nada en documental sobre su convulsa vida

Hablar del actor Charlie Sheen es hablar de contrastes extremos, siendo el actor que arrasó en taquilla con películas como Platoon y Wall Street, y que reinó en la televisión con audiencias millonarias, siendo durante años el actor mejor pagado de la pantalla chica, pero por el otro lado su vida era un caos.

Ganó mas de un millón de dólares por episodio de la serie Two and a Half Men (Dos hombres y medio) siendo un símbolo de éxito en Hollywood, pero lo que parecía una carrera imparable se convirtió en uno de los derrumbes más escandalosos de la historia del entretenimiento.

Escándalos, excesos, polémicas y titulares interminables marcaron una etapa que casi sepultó su carrera para siempre y todo se verá reflejado en el documental llamado aka Charlie Sheen.

EN VIAJE HACIA AL REDENCIÓN

Ahora, más de una década después de aquel torbellino mediático, Charlie Sheen está listo para contarlo todo en primera persona y l hará a través de Netflix con un documental dividido en dos partes y la primera llegará el 19 de septiembre de 2025.

Según la promoción del documental, será: “Una mirada cruda, pero también llena de emociones y de segundas oportunidades” y se anuncia como una confesión sin filtros, con testimonios de familiares, amigos, colegas de trabajo y hasta personas que formaron parte de sus momentos más oscuros.