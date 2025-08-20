Shakira y Antonio de la Rúa cenan juntos en San Diego y desatan rumores de reconciliación

La relación entre ambos marcó una etapa importante en la vida personal y profesional de la barranquillera. De la Rúa no solo fue su pareja durante más de diez años, sino también su mánager y uno de los responsables de proyectar su carrera a nivel internacional. Ahora, sus apariciones juntos vuelven a generar expectación en el mundo del espectáculo.

SE REAVIVAN LOS RUMORES

Los acercamientos no parecen ser casuales. En marzo, Antonio asistió al concierto de Shakira en Buenos Aires como parte de la gira Las mujeres ya no lloran World Tour, donde también estuvo presente su hija Zulú, quien accedió al backstage y se fotografió con la cantante.

En días recientes, tras un show en Tijuana, la artista fue vista en un partido de béisbol junto a sus hijos Milán y Sasha, acompañada también por los hijos de De la Rúa. Estos episodios han alimentado aún más la idea de un acercamiento familiar y afectivo entre la expareja.

UNA CANCIÓN QUE REVIVE EL PASADO

El gesto más comentado ocurrió en Tijuana, cuando Shakira sorprendió al público interpretando Día de enero después de 18 años. La canción, escrita originalmente para Antonio de la Rúa, fue presentada como un homenaje a la amistad. “Esta canción es para esos amigos que están ahí siempre, no importa lo que pase”, expresó la artista ante los asistentes.

Mientras tanto, Antonio también atraviesa un nuevo capítulo personal tras confirmar en marzo la separación de la modelo colombiana Daniela Ramos. Este contexto, sumado a los encuentros recientes, ha despertado especulaciones sobre un posible renacer en la relación que alguna vez fue una de las más mediáticas de la música latina.