Charly García tras flamante distinción: “Desde hoy pasaré a llamarme Dr. García”

En Argentina, la Universidad de Buenos Aires (UBA), distinguió a uno músicos más influyentes del rock en nuestro idioma, el cantautor Charly García, uno de los padres del rock en español.

El artista fue distinguido con el título de Doctor Honoris Causa, en un acto que trasciende el homenaje convencional para inscribir su obra en el patrimonio simbólico de su país.

Doctor Honoris Causa a Charly García

La UBA le otorgó la distinción por su “aporte a la música y a la cultura de su país”. Además, el reconocimiento, entregado en la Facultad de Filosofía y Letras, destaca al artista, figura emblemática de la banda musical Sui Generis y del rock latinoamericano en general, por “el sentido político de sus canciones a lo largo de la historia argentina”.

Cabe señalar que, la distinción de Doctor Honoris Causa a Charly García no solo reconoce su aporte musical, sino que también legitima su obra como objeto de estudio y reflexión en el ámbito universitario.