Jefferson Farfán gana juicio a Magaly Medina: Corte Suprema ordena pago de S/300 mil

La disputa judicial entre Jefferson Farfán y Magaly Medina llegó a su fin tras el fallo de la Corte Suprema. El tribunal confirmó que la conductora de espectáculos y su productor Patrick Llamo difundieron en 2019 un video del exdelantero junto a Yahaira Plasencia, lo que fue considerado una vulneración a su vida privada.

DECISIÓN DE LA CORTE SUPREMA

De acuerdo con la resolución emitida por la Sala Penal Transitoria, Medina y Llamo fueron hallados responsables del delito de violación a la intimidad agravada. La condena establece que la periodista cumpla dos años y ocho meses de pena privativa de la libertad efectiva, convertida en 138 jornadas de servicio comunitario, además del pago de una reparación civil de S/300 mil a favor de Farfán.

En tanto, su productor Patrick Llamo recibió la pena de dos años de prisión convertida en 104 jornadas de servicio comunitario, además de ser incluido en el pago de la reparación civil. La sentencia es inapelable y cierra el largo proceso judicial iniciado por el exfutbolista.

REACCIÓN DE MAGALY MEDINA

Tras conocerse el fallo, Medina aseguró que aún no ha sido notificada oficialmente, pero cuestionó el monto impuesto. “Me parece una aberración pagar 300 mil soles por unas imágenes que estaban al alcance de la vista. No se ha violado ninguna intimidad”, declaró.

La conductora adelantó que conversará con sus abogados y no descartó acudir a instancias internacionales. Por su parte, Jefferson Farfán celebró la decisión con un breve mensaje en redes sociales: “Todo llega a su tiempo”.