Ibai lanza el ‘Mundial de desayunos’: Perú se enfrenta a México con el pan con chicharrón

La gastronomía peruana es reconocida como una de las más ricas y diversas del mundo, con platos que combinan tradición, historia y sabores únicos. En esta ocasión, el popular pan con chicharrón representa al Perú en una inédita competencia creada por Ibai Llanos para elegir el mejor desayuno del planeta.

La primere edición del “Mundial de los desayunos”, se dio inicio este lunes 18 de agosto, un torneo virtual creado por el famoso streamer español. La competencia reúne a 16 países que se enfrentarán en duelos gastronómicos para definir cuál es el desayuno más representativo del planeta.

En el primer cruce, Perú aparece con el popular pan con chicharrón, acompañado de camote frito y salsa criolla, mientras que México presenta los tradicionales chilaquiles, preparados con totopos, salsa verde o roja, además de carne y queso.

“Perú contra México. Octavos de final. Solo puede quedar uno”, anunció Ibai en su cuenta de Instagram, donde sus más de 12 millones de seguidores pueden votar dando ‘Me gusta’ a la bandera del país elegido. El ganador pasará a cuartos de final.

PAÍSES EN COMPETENCIA

El torneo cuenta con cruces llamativos como Reino Unido vs. Argentina, Colombia vs. Costa Rica, Estados Unidos vs. Bolivia, España vs. Francia, Guatemala vs. Ecuador, Japón vs. Chile y Venezuela vs. República Dominicana. La iniciativa ya es viral y promete convertirse en uno de los eventos gastronómicos más comentados en internet y con la gastronomía peruana presente.