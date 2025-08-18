Streamers superan a chicos reality y cobran hasta S/12 mil por presentarse en discotecas

La fiebre por los streamers en Perú no solo se refleja en sus miles de seguidores en redes sociales, sino también en los exorbitantes montos que cobran por presentarse en discotecas. Según reveló Ítalo Vivar, representante de la agencia corporación Hola Lima, actualmente los creadores de contenido son los más solicitados en el entretenimiento nocturno, llegando a cobrar más que los recordados chicos reality.

EXIGENCIAS

De acuerdo con Vivar, los streamers suelen pedir que, además del pago de su presentación, se cubran los gastos de viaje y hospedaje. “Fuera de gastos, te piden ir con dos a tres personas, viaje en avión, también la estadía, mínimo hotel de tres estrellas”, explicó en Magaly TV: la firme. Aunque no cuentan con un show establecido, su masiva comunidad asegura la convocatoria en discotecas y centros de diversión.

LOS STREAMERS MEJOR PAGADOS DEL PAÍS

La lista de los más cotizados la encabezan Cristorata y Diealis, quienes llegan a cobrar S/12.000 por show. Valentino solicita entre S/8.000 y S/12.000 por una presentación de 45 minutos, mientras que Zully alcanza los S/9.000. Otros nombres que destacan en el mercado son Marina Gold (S/7.500), Padre Domingo (S/8.500) y Milenka Nolasco (S/8.500).

El auge de estas figuras digitales en espacios presenciales evidencia cómo los streamers se han convertido en el nuevo fenómeno del entretenimiento en Perú, desplazando a otros personajes de la farándula y consolidando su influencia más allá de las pantallas.