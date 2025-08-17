Festival de Cine de Lima: Conoce las cintas premiadas en la 29 edición de este evento

Los inocentes, Runa Simi y La memoria de las mariposas se llevaron los premios más importantes del cine nacional.

El 29° Festival de Cine de Lima cerró su edición con una noche de reconocimientos en el Teatro NOS, donde tanto producciones internacionales como nacionales recibieron galardones. La cita cinematográfica reunió lo mejor del cine latinoamericano y, en esta ocasión, varias obras peruanas obtuvieron un lugar destacado en el palmarés oficial.

Principales ganadores internacionales

La competencia latinoamericana de ficción y documental fue la más esperada del certamen, dejando como vencedores a los siguientes títulos:

Competencia Latinoamericana de Ficción

Mejor Película (Jurado – Fundación BBVA): O Agente Secreto | Dir. Kleber Mendonça Filho | Brasil, Francia, Países Bajos, Alemania

Premio Especial del Jurado: Un poeta | Dir. Simón Mesa Soto | Colombia, Alemania, Suecia

Mención Especial: La misteriosa mirada del flamenco | Dir. Diego Céspedes | Chile, Francia, Alemania

Mejor Dirección: Sugar Island | Dir. Johanné Gómez Terrero | República Dominicana, España

Mejor Guion: Denominación de origen | Dir. Tomás Alzamora Muñoz | Chile

Mejor Ópera Prima (PUCP): La misteriosa mirada del flamenco | Dir. Diego Céspedes | Chile, Francia, Alemania

Mejor Fotografía: Juan Sarmiento por Un poeta Primera mención especial: Johan Carrasco (Punku, Perú-España) Segunda mención especial: Alván Prado (Sugar Island)

Mejor Actriz (Inter Artis Perú): Jenny Navarrete (Querido Trópico) | Panamá, Colombia

Mejor Actor (Inter Artis Perú): Ubeimar Ríos (Un poeta)

Competencia Latinoamericana Documental

Mejor Documental (EGEDA): Bajo las banderas, el sol | Dir. Juanjo Pereira | Paraguay, Argentina, Estados Unidos, Panamá, Alemania

Mención Honrosa: Runa Simi | Dir. Augusto Zegarra | Perú

Premios otorgados por el Jurado de la Crítica y el Público

Premio de la Crítica Internacional (Fundación BBVA): O Agente Secreto | Dir. Kleber Mendonça Filho

Premio del Público (EGEDA): Runa Simi | Dir. Augusto Zegarra | Perú

Competencia Peruana

El cine nacional tuvo un espacio protagónico y se llevó importantes distinciones:

Mejor Película (Jurado): Los inocentes | Dir. Germán Tejada | Perú, México

Mejor Dirección (Jurado): Los inocentes | Dir. Germán Tejada

Premio Especial del Jurado: Políticas familiares | Dir. Martín Rebaza Ponce de León

Premio Comunidad PUCP a la Mejor Película: 1982 | Dir. García JC

Premio del Ministerio de Cultura a la Mejor Película Peruana: La memoria de las mariposas | Dir. Tatiana Fuentes Sadowski | Perú, Portugal

Otros reconocimientos

Premio a la Mejor Película con temática LGTBIQ+ (PUCP): Alma del desierto | Dir. Mónica Taboada-Tapia | Colombia, Brasil

Premio APRECI a la Mejor Película de Ficción: Un poeta | Dir. Simón Mesa Soto

Premio APC Signis Perú: Querido Trópico | Dir. Ana Endara | Panamá, Colombia

Premios CinetRab de la OIT: Ficción: Sugar Island Documental: Runa Simi

Premio NUNA a la Mejor Directora Latinoamericana: El príncipe de Nanawa | Dir. Clarisa Navas | Argentina, Paraguay, Colombia, Alemania

Cortometrajes (17° Filmocorto)