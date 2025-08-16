Cero adicciones: Elton John celebra sus 35 años de sobriedad

El reconocido cantante y compositor Elton John ha conmemorado esta semana sus 35 años de sobriedad con un emotivo mensaje en sus redes sociales agradeciendo a sus familiares.

El cantante, que lleva sobrio desde el año 1990, ha decidido compartir con sus fans este nuevo hito y logró en su vida.

“Agradecido por todo el amor en mi cumpleaños de sobriedad”, ha comentado el músico en una publicación en su cuenta oficial de Instagram.

En la publicación del músico británico se pueden ver cartas hechas a mano por sus hijos celebrando la fecha y un ramo de flores.

Como se sabe, en muchas ocasiones el cantautor ha hablado abiertamente de su problema con la adicción a varias sustancias tóxicas como el alcohol, la cocaína o el cannabis.

NUNCA OCULTÓ SU ADICCIÓN

En su autobiografía titulada Me, el artista mencionó la ocasión en la que se apropió de un concierto de The Rolling Stone bajo la influencia de las drogas o la vez que confundió al músico Bob Dylan con su jardinero.

A esto se suman sus declaraciones en el programa The Today Show en el que admitió que “desperdicié una gran parte de mi vida cuando esta epidemia comenzó a propagarse a principios de la década de 1980. Era un adicto a las drogas y estaba absorto en mí mismo”.

Pero ahora, durante la celebración de sus 35 años de sobriedad manifiesta que su vida “nunca había sido mejor”.