Marvel: ¿Quién será el nuevo actor de Black Panther en el MCU?

La historia de Black Panther en el Universo Cinematográfico de Marvel siempre ha estado marcada por la fuerza de un legado y este no debe parar según los responsables del UCM.

Como se recuerda desde que el actor Chadwick Boseman apareció por primera vez como T’Challa en Capitán América: Civil War, quedó claro que estábamos ante uno de esos castings perfectos que definen a una franquicia.

Y es que su presencia, su carisma y la profundidad que aportó al personaje lo convirtieron en un icono al mismo nivel que Iron Man o Capitán América.

Pero su inesperada muerte en 2020 dejó un vacío enorme, tanto en Marvel Studios como en el público.

Con la secuela Black Panther: Wakanda Forever, se rindió homenaje a su memoria y el manto pasó a manos de Shuri, la hermana pequeña de T’Challa.

Pero, la gran pregunta sigue en el aire: ¿quién será el nuevo Black Panther que lidere a Wakanda y al MCU en el futuro?

El legado de Pantera Negra

Según el podcast Hot Mic de Jeff Sneider, Marvel Studios tendría en mente a un actor concreto para retomar el papel de T’Challa, y el nombre sorprende y, de confirmarse, daría un giro muy interesante a la saga.

Jeff Sneider explicó que, además de estar trabajando en el casting de la futura película de los X-Men, el estudio ya tendría la vista en David Jonsson.

Cabe señalar que, Jonsson ha ido construyendo su carrera en la serie Industry, también participó en Alien: Romulus y pronto tendrá un papel destacado en la adaptación de Stephen King The Long Walk.