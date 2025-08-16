Radiohead sorprende a todos con lanzamiento de nuevo disco

Para alegría de sus miles de seguidores, la agrupación musical Radiohead acaba de publicar un nuevo trabajo discográfico, se trata de Hail to the thief live recordings 2003-2009, ya disponible en plataformas digitales.

La nueva placa es una colección de versiones grabadas en vivo de los temas del álbum del mismo nombre, publicado en 2003 y contiene versiones como Myxomatosis, Go to sleep, There, there, entre muchos otros.

SU SEGUNDO DISCO EN VIVO

El Hail to the thief live recordings 2003-2009, recoge versiones en vivo grabadas en escenarios de Dublín, Londres, Ámsterdam y Buenos Aires.

Sobre este nuevo trabajo, Thom Yorke, líder del grupo, afirmó debió sumergirse en las viejas grabaciones. “Me impactó la energía que transmitía nuestra forma de tocar. Apenas nos reconocía, y eso me ayudó a encontrar el camino a seguir. Decidimos mezclar y publicar estas grabaciones en vivo (habría sido una locura quedárnoslas para nosotros)”, explicó.

Cabe señalar que, el álbum en vivo será lanzado en formato de vinilo de color el próximo 31 de octubre, siendo el segundo disco en vivo de la discografía de Radiohead, tras I Might Be Wrong: Live Recordings (2001).