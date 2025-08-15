Isabela Merced regresa a la música junto a Tony Succar con una explosiva versión salsa de Apocalipsis

La actriz y cantante peruano-estadounidense Isabela Merced quien participó en mega producciones de Hollywood como Superman, The last of us o, Alien Romulus, Dora la exploradora y Transformers: último caballero sorprendió a sus seguidores con el lanzamiento de una nueva propuesta musical: una adaptación en salsa de su tema Apocalipsis, producida por el reconocido músico y productor peruano Tony Succar, ganador del Grammy. El sencillo, estrenado el 15 de agosto, reinterpreta la composición original de 2020, escrita junto a su hermano Gyovanni Moner, fusionando ritmos tropicales con elementos de pop latino.

Identidad peruana en cada acorde

El proyecto, grabado entre Los Ángeles y Miami, busca rendir homenaje a las raíces peruanas de ambos artistas. Succar incorporó arreglos contemporáneos a la instrumentación clásica de la salsa, mientras que la voz de Merced aporta frescura y carga emocional. “Queríamos capturar esa sensación intensa que tiene la canción y convertirla en un ritmo que no solo se baile, sino que también se sienta profundamente”, comentó el productor en un comunicado.

El videoclip, rodado en Miami, contó con la participación creativa directa de Merced, quien asumió la coreografía con apenas hora y media de ensayo antes de la grabación. Para la intérprete, este lanzamiento significa un reencuentro con su faceta musical, pausada desde su EP The Better Half of Me (2020), donde ya exploraba influencias latinas.

Más allá de la colaboración artística, Merced destacó que trabajar con Succar refuerza su vínculo con Perú, país que visita al menos dos veces al año. “Es un lugar sencillo y lleno de talento; mi meta es seguir conectando con artistas peruanos y darles visibilidad internacional”, señaló la cantante, quien aseguró que la música y la actuación seguirán coexistiendo en su carrera.