El disco MTV Unplugged de Charly García cumple 30 años

En los años 90 si había un sinónimo de música ese era el canal por cable MTV y en 1995, MTV Latinoamérica daba sus primeros pasos en el desarrollo de los recitales Unplugged regionales y Charly García hizo historia con su presentación.

Tras el fenómeno Nirvana, el canal MTV buscaba artistas de peso para conquistar los mercados de México y Argentina y así nacieron los acústicos de El Tri y Charly García, grabados la misma semana en la ciudad de Miami.

En el caso del genio argentino el resultado fue Hello! MTV Unplugged, el tercer disco en vivo de Charly y uno de los registros más notables de su carrera junto a su banda de aquel entonces, Los Enfermeros y terminó volviéndose una pieza indispensable de su catálogo y del rock en nuestro idioma.

HOMENAJE A KURT COBAIN

Hace 30 años, el intérprete de “Funky”, “Canción para mi Muerte” y “Nos siguen pegando abajo”, llegó a Miami con el pelo teñido de rubio platinado, en un gesto que muchos le atribuyeron como un tributo al recientemente fallecido Kurt Cobain. El líder de Nirvana, que había revolucionado el formato MTV Unplugged.

Durante su presentación, se destacaron "Rezo por vos", uno de los momentos más emotivos de la noche; "Ojos de videotape", reinventado con cuerdas; un medley de Serú Girán, que incluyó fragmentos de "Seminare", "Cinema Verité" y una versión memorable -con olvido de letra incluído- de "Viernes 3 A.M"; "Pasajera en trance", que Charly compuso junto a Pedro Aznar para el disco Tango (1986); y "Fifteen Forever", compuesto para la banda sonora de la película Funes, un gran amor (1993).