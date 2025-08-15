Marisol fulmina a Leslie Shaw: “No canta, estafa a la gente poniendo playback”

Al parecer una nueva guerra en la música peruana se avecina. Esta vez, es la que estaría iniciando Marisol y Leslie Shaw, quien en las últimas semanas ha estado criticando duramente a los cantantes nacionales.

La ‘Faraona’ no se quedaría callada y respondería a todas las indirectas que envió la popular ‘Colorada’. En conversación con ‘Amor y Fuego’, la interprete de ‘La Escobita’ aseguró que Leslie engaña a todas las personas que asisten a sus conciertos, porque no canta sus temas reales.

“Esta chica necesita una profesora de canto para que le enseñe. Ella no canta. Ella en el escenario estafa a la gente poniendo playback o canciones con sonidos mal hechos (…) Como es posible que haya estafado a la gente Japón, donde se burló del público”, comentó.

LESLIE SHAW RESPONDIÓ A LOS DETRACTORES

Durante una conferencia de prensa, Leslie Shaw respondió a todos sus detractores, asegurando que, en el país, cada vez que alguien quiere salir adelante le ponen trabas. “Defiendo lo que yo soy y no sabía que había tantos envidiosos aquí. Todo lo que hago, lo hago bien, no mal como otras”.