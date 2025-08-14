Milett Figueroa niega supuesto romance con Pablo Heredia: “Marcelo Tinelli es mi primer amor argentino”

Luego de que Pablo Heredia haya revelado en El Valor de la Verdad un supuesto amorío con Milett Figueroa, la exchica reality multiplicó por cero el presunto romance que habría tenido con la expareja de Alessandra Fuller.

Este fin de semana, la popular ‘Milechi’ conversará con La Chola Chabuca donde contará algunos pasajes inéditos de su vida privada. En el adelanto del programa, la modelo peruana elogia a Marcelo Tinelli. “Así nunca me he enamorado en mi vida (...) (Tinelli) para mí es mi primer argentino".

LA RESPUESTA DE TINELLI NO SE HIZO ESPERAR

Al escuchar ello, el presentador de televisión, no dudó en responderle a Milett, a quien le dedicó palabras de amor, a más de un año de haber iniciado su amorío. “Ella es mi novia, mi mujer. Te amo amor, te amo mi vida".

Cabe mencionar que, se tiene previsto que algunos capítulos de la serie que ha iniciado Tinelli, puedan ser grabados en Lima junto a la exchica reality, donde también se presume la participación de su suegra, Martha Valcárcel.