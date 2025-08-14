Christian Nodal: “Me arrepiento de no haber hecho las cosas mejor con Cazzu”

Christian Nodal volvió a estar en el centro de la polémica después de que Adela Micha difundiera de forma íntegra una entrevista que, según rumores, él habría querido frenar. El cantante de regional mexicano abordó sin reservas su separación de Cazzu y su relación actual con Ángela Aguilar, asegurando que “éramos muy buenos amigos, pero ya no había amor” cuando terminó con la madre de su hija.

En la conversación, Nodal aclaró que la ruptura con Cazzu ocurrió “el 8 de mayo” y que el 20 del mismo mes le informó que empezaría a salir con otra persona, revelando que era Ángela. “Fue una aventura, se respiraba el amor en todas partes. Me sentí vivo y más feliz que nunca”, comentó al describir los primeros momentos junto a la hija de Pepe Aguilar, a pesar de la discreción que intentaron mantener.

“Jamás le faltará papá ni lo necesario a mi hija”

El artista rechazó las críticas sobre su rol como padre y la relación con Cazzu tras la separación. “Jamás le faltará papá ni lo necesario a mi hija. Siempre voy a estar ahí”, afirmó. Detalló que actualmente la comunicación con su expareja es únicamente a través de abogados y que no existe una demanda formal. “Todo gira en torno al bienestar de Inti”, recalcó.

Nodal también dijo sentirse arrepentido por algunos aspectos de la ruptura: “Me arrepiento de no haber hecho las cosas mejor con la madre de mi hija, pero siempre fui honesto y fiel a lo que sentía”. Aseguró que nunca obstaculizó la carrera artística de Cazzu ni buscó exponer públicamente a ninguna de sus parejas.

El reto de ganarse a la familia Aguilar

Uno de los momentos más reveladores de la charla fue cuando el sonorense contó cómo vivió el inicio de su relación con Ángela Aguilar y la reacción de su familia. “Pepe estaba muy asustado. Nadie tenía fe en la relación. Fue complicado el acercamiento. Siempre hubo respeto y se pusieron líneas claras”, relató, señalando que fue la madre de Ángela quien ayudó a suavizar el vínculo.

Sobre el futuro, Nodal dijo que, aunque sueña con tener una familia grande, por ahora no planea más hijos. “Queremos esperar. Ángela es muy joven y yo ya soy padre. Tal vez en cinco o seis años”, puntualizó, dejando claro que sus prioridades actuales están en fortalecer la relación y su carrera musical.