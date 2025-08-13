Arrestan a reguetonero Jhayco en Miami por posesión de drogas

El cantante de reguetón Jesús Manuel Nieves Cortés, conocido artísticamente como Jhayco, fue detenido en Miami por cargos de posesión de drogas. La intervención policial ocurrió luego de que agentes detectaran su vehículo Corvette rojo en una maniobra inusual.

Según el informe, el auto circulaba a baja velocidad y se detuvo por más de un minuto, lo que motivó la revisión. Los oficiales percibieron un fuerte olor a cannabis y notaron restos de “polvo blanco” en la nariz y pantalones del artista. Jhayco tampoco presentó licencia de conducir.

En el registro, la policía halló dos bolsas con alrededor de 7 gramos de cannabis cada una y tres bolsas pequeñas con polvo blanco, presuntamente cocaína, en los bolsillos del cantante. La fianza fue fijada en 2.500 dólares por la posesión de cocaína y 500 dólares más por portar cannabis.

FUE LIBERADO TRAS PAGARA FIANZA

El intérprete fue trasladado al Turner Guilford Knight Correctional Center, donde permaneció detenido hasta pagar la fianza de 3.000 dólares. Ni el equipo de Jhayco ni las autoridades han emitido declaraciones, y se desconocen más detalles sobre las circunstancias de su arresto.