Phil Collins: El ex cantante de Génesis fue operado de una rodilla a sus 74 años

A los 74 años, Phil Collins el ex cantante y baterista de la agrupación Génesis atravesó una operación quirúrgica que generó especulaciones en redes sociales sobre su condición física.

Lo cierto es que no se encuentra en cuidados intensivos, tal como aseguraban versiones que se viralizaron en los últimos días y encendieron la preocupación de sus fanáticos.

La información fue desmentida por su representante, Louise T, quien confirmó que el músico está hospitalizado, pero por una operación de rodilla. “No se encuentra ni cerca de morir”, remarcó la vocera, en un intento de frenar la ola de rumores infundados.

RETIRADO DE LOS ESCENARIOS

Como se recuerda, Collins, de 74 años, se retiró de los escenarios en 2022 tras una serie de problemas de salud que arrastra desde hace más de una década.

Se ha sabido que el músico padece el llamado “Síndrome del pie caído”, que afecta su movilidad, y dificultades en las manos y las rodillas.

Cabe señalar que, también fue sometido a varias operaciones de columna como consecuencia de una lesión medular sufrida en 2007, lo que derivó en daños nerviosos permanentes.