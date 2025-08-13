Adiós a Nobuo Yamada: La voz de “Pegasus Fantasy” se apaga a los 61 años

El mundo del anime está de luto tras la partida de Nobuo Yamada, el icónico vocalista japonés que dio vida al tema “Pegasus Fantasy”, emblema de Los Caballeros del Zodiaco. Yamada falleció el 9 de agosto de 2025 a los 61 años, tras una valiente lucha contra el cáncer de riñón, según informaron fuentes cercanas. Su voz resonó en generaciones de fans que crecieron con las épicas aventuras de Seiya y los caballeros de Atenea.

Yamada, miembro de la banda MAKE-UP, marcó un hito en la música de anime con “Pegasus Fantasy” y “Blue Forever”, canciones que se convirtieron en himnos para los seguidores de Saint Seiya. Su interpretación cargada de energía capturó el espíritu de lucha y esperanza de la serie, dejando una huella imborrable en la cultura pop de los años 80 y 90.

Un legado que trasciende generaciones

A pesar de su diagnóstico de cáncer hace siete años, Yamada mostró su compromiso con los fans al participar en eventos como el concierto sinfónico Pegasus Fantasy III: Grand Finale en México, en marzo de 2025. Su presencia en el Auditorio Nacional fue un regalo para los admiradores, quienes lo ovacionaron por su entrega. Su música sigue inspirando a nuevas generaciones de fans del anime.

La pérdida de Nobuo Yamada ha generado una ola de tributos en redes sociales, donde los seguidores recuerdan con nostalgia las tardes frente al televisor, cantando “Pegasus Fantasy” mientras soñaban con elevar su cosmos. Su legado perdurará en cada nota de sus canciones y en el corazón de quienes encontraron inspiración en Los Caballeros del Zodiaco.