Johnny Depp podría volver a ser Jack Sparrow, pero hay una condición clave

¿Quieres ver a Johnny Depp interpretando de nuevo a Jack Sparrow? Productor de la sexta entrega de la saga sostiene que quedaría solo una condición para que el actor retorne a Piratas del Caribe.

Johnny Depp podría estar más cerca que nunca de volver a ponerse el sombrero y la brújula del excéntrico capitán Jack Sparrow. Jerry Bruckheimer, productor de la exitosa saga Piratas del Caribe, reveló que ha conversado con el actor sobre su posible regreso en una sexta entrega, aunque dejó claro que la decisión final dependerá del guion. “Si le gusta cómo está escrito el papel, creo que lo haría. Todo depende de lo que esté en el guion… Estamos trabajando en ello y estamos cerca, pero aún no está terminado”, comentó a Entertainment Weekly.

Taquilla, juicios y nuevos proyectos

La franquicia de Piratas del Caribe lleva recaudados más de 4.500 millones de dólares en taquilla global gracias a las cinco películas estrenadas entre 2003 y 2017. Dos de ellas, El cofre del hombre muerto (2006) y Navegando aguas misteriosas (2011), superaron los 1.000 millones de dólares. Sin embargo, la permanencia de Depp en el papel quedó en entredicho tras sus disputas legales y el mediático juicio por difamación contra Amber Heard en 2022, que finalmente resolvió a su favor.

El futuro de Piratas del Caribe 6 ha sido complicado. Disney lleva años evaluando distintas direcciones para la saga, incluyendo un reinicio encabezado por Margot Robbie. Aunque la actriz señaló en 2022 que su proyecto “más enfocado en personajes femeninos” no había recibido el interés esperado del estudio, Bruckheimer sostiene que aún existe la posibilidad de que ambas producciones avancen en paralelo.

En cuanto a la sexta película de la historia original, el guionista Jeff Nathanson —responsable de La venganza de Salazar (2017)— ya trabaja en el libreto, que según Bruckheimer cuenta con “un acto final increíble”, pero que aún requiere ajustes en las primeras partes. Mientras tanto, Depp ha retomado su carrera con el thriller Day Drinker de Lionsgate, un regreso a Hollywood que alimenta las especulaciones sobre si volverá a surcar los mares como el capitán más famoso de Disney.