Pamela López revela que Christian Cueva le habría escrito a Paul Michael en presunto estado de ebriedad

Un nuevo capitulo en el enfrentamiento entre Pamela López y Christian Cueva se escribió este martes 12 de agosto en horas de la tarde. Durante la emisión de un programa de espectáculos, la madre de los hijos de ‘Aladino’ hizo un increíble destape.

En conversación con Amor y Fuego, Pamela mencionó que el padre de sus pequeños se habría comunicado con su saliente, Paul Michael, en altas horas de la noche. "Sucedió algo inesperado y no logramos entender; el padre de mis hijos escribiéndole y enviándole audios a Paul Michael, aparentemente en estado de ebriedad".

Además, Pamela López dejó entrever que la comunicación de ‘Aladino’ con su saliente sería para intimidarlo, sin embargo, espera que el tema pueda esclarecerse en las próximas horas. "Paul no conoce al padre de mis hijos ni a la persona que le escribe. No tienen nada en común, entonces la pregunta es: ¿para qué se consiguieron su número? ¿Cómo y con qué fin?”.

CHRISTIAN CUEVA SE PRONUNCIA AL RESPECTO

Tras este hecho, Christian Cueva utilizó sus redes sociales y descartó tajantemente que este o su entorno este involucrado en la llamada, por lo que, mencionó que tomará medidas judiciales al respecto contra la madre de sus hijos.