Cristian Castro vuelve a Lima para un concierto en Costa 21

El reconocido cantante mexicano Cristian Castro volverá a encontrarse con su público limeño en un espectáculo que promete evocar recuerdos y emociones. La cita está programada para el 24 de octubre en Costa 21, San Miguel, como parte de su exitosa gira internacional. El evento, respaldado por Radio Corazón, ofrecerá un recorrido por sus más grandes éxitos que marcaron varias generaciones.

Castro, quien no se presenta en la capital peruana desde agosto de 2022, llegará con un repertorio que incluye himnos de la balada como Por amarte así, No podrás, Yo quería y Lloran las rosas. La gira ya ha tenido un arranque triunfal en Chile, donde agotó entradas en el Movistar Arena y debió añadir nuevas funciones debido a la demanda.

Venta de entradas y detalles del show

Las entradas estarán disponibles a través de Teleticket desde el viernes 15 de agosto. Los primeros compradores con tarjeta Interbank podrán acceder a una preventa exclusiva hasta agotar stock, tras lo cual se iniciará la venta general. La producción ha adelantado que el espectáculo combinará romanticismo y energía, con la voz de Castro como protagonista indiscutible.

Con más de 25 millones de discos vendidos, 45 sencillos en el Top Latin Songs de Billboard y múltiples reconocimientos, Cristian Castro es considerado uno de los intérpretes más importantes de la balada en español. Su regreso a Lima se perfila como una oportunidad única para revivir canciones que han acompañado historias de amor en toda América Latina.