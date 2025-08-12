“Shrek 5” se retrasa: ahora llegará en junio de 2027

El esperado regreso del ogro más famoso del cine animado tendrá que esperar un poco más. Universal Pictures y DreamWorks Animation han decidido modificar la fecha de estreno de la quinta entrega de “Shrek”, trasladando su llegada a las salas para mediados de 2027. Según el medio especializado Variety, la productora busca ubicar el filme en una temporada más favorable, coincidiendo con el verano boreal, etapa en la que ha cosechado buenos resultados con otros títulos de su catálogo.

Competencia en cartelera

Con el nuevo ajuste, “Shrek 5” se estrenará apenas unos días después de “Spider-Man: Más allá del Spider-Verso” de Sony, lo que supone una fuerte competencia en taquilla. La fecha inicial estaba fijada para diciembre de 2026, donde habría coincidido con estrenos como “Vengadores: El Juicio Final” y “La Era de Hielo 6”, aunque evitando chocar directamente con otras producciones animadas de gran alcance.

El lanzamiento de la película quedó programado oficialmente para el 30 de junio de 2027, mientras que su debut original estaba marcado para el 23 de diciembre de 2026. Por ahora, la trama no ha sido revelada de manera oficial, aunque las primeras imágenes sugieren que Shrek y Fiona enfrentarán los retos de criar a hijos adolescentes, con las situaciones cómicas y emotivas que ello conlleva.

La dirección recaerá en Conrad Vernon y Walt Dohrn, dos veteranos de la saga. Vernon, recordado por su trabajo en “Shrek 2” y “Madagascar 2”, también es la voz de Gingy en la franquicia. Dohrn, por su parte, ha sido guionista, artista y jefe de historia en entregas previas, además de interpretar a Rumpelstiltskin en “Shrek: Para Siempre”. El elenco principal contará nuevamente con Mike Myers, Eddie Murphy y Cameron Diaz, junto con Zendaya, quien se suma para dar vida a un nuevo personaje.