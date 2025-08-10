Cantante Anuel AA regresa a Lima con un concierto que promete hacer historia

El icónico cantante puertorriqueño de reguetón y trap, Anuel AA, vuelve a la ciudad de Lima para reencontrarse con su público en un show imperdible el 17 de octubre de 2025 en Costa 21.

Tras el éxito de su última visita, el artista confirma su regreso para ofrecer una noche llena de energía, carisma y todos esos hits que lo han llevado a la cima. Los fans podrán cantar temas como "China", "Secreto", "Ella Quiere Beber", "Hasta Que Dios Diga", "Amanece", entre muchos otros.

Anuel AA —cuyo nombre real es Emmanuel Gazmey Santiago— ha marcado la música urbana con su estilo único, letras intensas y presencia escénica. A lo largo de su carrera, ha colaborado con gigantes como Karol G, Daddy Yankee, Ozuna, J Balvin y Bad Bunny, consolidándose como una figura clave del género.

En su última presentación en Lima, logró un lleno total y dejó claro el fuerte lazo que tiene con el público peruano. Por eso, este regreso se perfila como uno de los conciertos más esperados del año. La producción promete estar a la altura: sonido envolvente, iluminación de última generación y pantallas gigantes para vivir cada momento al máximo.

Además de repasar sus mayores éxitos, se espera que interprete canciones inéditas como parte de su nueva etapa artística, dándole un plus especial a la noche.

Anuel AA nació el 26 de noviembre de 1992 en Carolina, Puerto Rico, y comenzó su carrera en 2010. Incluso durante su paso por prisión en 2016, su música siguió sonando, catapultándolo aún más a la fama. Hoy, sigue siendo fiel a su lema "Real hasta la muerte", manteniendo una conexión única con sus fans.