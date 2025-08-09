Stewart Copeland confirma que The Police no volverá a reunirse

La agrupación musical The Police fue una de las bandas más icónicas de la música rock durante la década de 1980. formada por Sting, Stewart Copeland y Andy Summers, el trío británico logró combinar elementos del punk, reggae, pop y jazz en un estilo único que marcó a toda una generación.

Con éxitos muy sonados como Roxanne, Every Breath You Take, Message in the Botlle y Bring me the night, se convirtieron en referentes indiscutibles de la música contemporánea, llenando estadios y alcanzando los primeros lugares en las listas de popularidad a nivel mundial.

Aunque muchos anhelan una posible reunión, como la del 2007, esto estaría muy lejos de darse.

NO HABRÁ REUNIÓN

Fue Stewart Copeland, el baterista de la icónica banda quien confirmó que no habrá una nueva reunión del grupo, aunque la banda tuvo un breve reencuentro durante la gira de 2007-2008, Copeland dejó claro que esa fue una excepción y no se repetirá.

"Nuestra separación ocurrió hace más de tres décadas, y no hay planes de volver a juntarnos", declaró el músico en conversación con el Daily Express.

"Logramos durar más tiempo del que probablemente deberíamos haber durado", comentó, haciendo alusión a los constantes conflictos entre los miembros de la banda.

"Fue venenoso. Éramos tan grandes como una banda podría ser, y todos pensaban que éramos tres dioses dorados con luces celestiales que brillaban en nuestros ojos. Pero en ese estudio éramos tres tipos sin respeto unos por otros. Éramos abusivos y nos volvíamos locos unos a otros", señaló Copeland, recordando los días turbulentos de The Police.