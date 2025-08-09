El Chavo llegará con una serie animada en CGI y con la Chilindrina

Hace unas semanas se filtró el primer avance de lo que será la próxima serie animada de El Chavo, una producción hecha completamente en CGI del personaje creado por Roberto Gómez Bolaños.

Pero a las horas de su publicación, el vídeo habría sido baneado por Televisa, y aunque diversos usuarios pudieron ver el avance de todas formas, ellos confirman que el proyecto es una realidad.

En el vídeo, se podía ver a los personajes de El Chavo, Quico, Ñoño, Don Ramón, Doña Florinda, el Profesor Jirafales y el Señor Barriga, siendo la novedad la incorporación del personaje de la Chilindrina.

EL REGRESO DE LA CHILINDRINA

La serie contará con la Chilindrina entre los personajes nuevamente, después de quedar fuera de las 7 temporadas de la serie animada realizada por Anima Studios y Televisa, debido a una serie conflictos de derechos de autor del personaje

Lo que se sabe es que la producción está a cargo THR3 Media Group, misma empresa que produjo junto a Warner Bros. Discovery la serie biográfica “Sin querer queriendo”.

Cabe señalar que, por el momento, se desconoce quiénes integrarán el reparto de voces, en que plataforma se realizará su estreno, y cuando está previsto su lanzamiento.