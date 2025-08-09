Ana de Armas estaría a punto de fichar por Marvel para este personaje

Recientemente protagonizó Ballerina, el primer spin-off cinematográfico de la saga John Wick y también ha tenido papeles en otras franquicias como James Bond y Blade Runnery es que como se dice la actriz Ana de Armas está de moda y está a un paso de ingresar al universo de Marvel.

Ana de Armas sigue creciendo imparable en Hollywood y de darse la confirmación dará el salto al universo de los superhéroes.

Su debut sería en Avengers: Doomsday

La noticia la ha revelado el reputado insider Daniel Richtman y señala que Marvel Studios está considerando fichar a Ana de Armas para "un gran papel".

Cabe señalar que, por el momento, la filtración no ofrece detalles más exactos sobre el personaje que podría recaer en la hispanocubana, ni tampoco cuándo llegaría su debut, pero todo apunta que sería en Avengers: Doomsday y el papel sería de Rogue una miembro de los X-Men.