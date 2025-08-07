Latin Grammy rinde homenaje a Susana Baca por su trayectoria y compromiso cultural

La destacada artista peruana Susana Baca ha sido honrada con el Premio a la Excelencia Musical 2025, distinción otorgada por la Academia Latina de la Grabación. La institución reconoció su “invaluable aporte a la música” y destacó su papel como una de las voces más influyentes del folclore latinoamericano. Baca, tres veces ganadora del Latin Grammy, ha sido incansable en su misión de “investigar, valorar y proteger las tradiciones del repertorio afroperuano”, según señaló el comunicado oficial.

A lo largo de su trayectoria, Susana Baca ha elevado el género afroperuano a nivel internacional, siendo comparada con grandes leyendas como Mercedes Sosa y Violeta Parra. Una de sus interpretaciones más emblemáticas es la de “María Landó”, de Chabuca Granda, canción que la proyectó como una figura de prestigio mundial. La Academia subrayó que su versión de este tema “despertó un renovado interés por el género afroperuano”, consolidándola como una “diva global”.

Voz poética, compromiso social

En un emotivo video difundido por los Latin Grammy, Baca expresó su gratitud por el reconocimiento y reflexionó sobre su carrera. “Este reconocimiento para mí significa mucho. Significa que no me equivoqué”, declaró. Con voz pausada pero cargada de emoción, añadió: “Seguí trabajando en la música de mi país, de mis orígenes, de Latinoamérica… y entonces estoy en la mayoría de los corazones de la gente con mi música”.

La cantante, compositora y exministra de Cultura del Perú ha sido una defensora incansable de la herencia afrodescendiente. La Academia destacó que su obra “rescata ritmos, memorias y armonías ancestrales que han marcado la identidad cultural del Perú y de toda América Latina”. Además, elogió su “profunda conexión con sus raíces” y su capacidad de inspirar a nuevas generaciones desde el arte, la palabra y la resistencia.