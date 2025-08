Bad Bunny asegura ser el mejor luchador celebrity de la historia de WWE: "Fue difícil"

Bad Bunny, conocido por su exitosa carrera musical, ha logrado dejar una huella indeleble en el mundo de la lucha libre. En una entrevista exclusiva para Netflix, el artista puertorriqueño se autodenominó como "el mejor luchador celebrity de todos los tiempos". La declaración del rapero llega tras años de trabajo en WWE, donde ha alcanzado logros como el Campeonato 24/7 y victorias en el emblemático WrestleMania, consolidándose como una de las personalidades más destacadas en la historia reciente de la lucha libre.

Un luchador comprometido con su entrenamiento

Bad Bunny no esconde su paso por WWE, sino que lo celebra. El cantante ha mencionado en diversas ocasiones que, en su incursión en la lucha libre, estuvo dispuesto a poner en pausa su carrera musical para dedicarse de lleno al entrenamiento físico y técnico. “Acepté la oportunidad en WrestleMania 37 con muy poco tiempo de preparación”, recordó Bunny, quien confesó que su primer salto desde las cuerdas no salió como esperaba: “Me resbalé en la cuerda, así que no salté bien, pero pensé: ‘Bueno, lo logré. Estoy vivo, todo bien’”. Sin embargo, esa experiencia lo impulsó a entrenar intensamente durante meses para mejorar sus habilidades y cumplir con los exigentes estándares de WWE.

Reconocimiento de Triple H

La dedicación de Bad Bunny ha sido reconocida no solo por los fans, sino también por figuras importantes de WWE como Triple H. El director creativo de la empresa ha elogiado en varias ocasiones el esfuerzo y la disciplina que ha demostrado el cantante en el cuadrilátero. Su capacidad para sumergirse en el mundo de la lucha libre, sin ser un profesional del wrestling, ha dejado una marca importante en la historia reciente de WWE. Su entrega en cada combate, incluso cuando muchos dudaban de su capacidad, ha sido crucial para su éxito.

El impacto de Bad Bunny en WrestleMania

La aparición de Bad Bunny en WrestleMania 37 marcó un hito en la historia de WWE. Aunque su debut fue una sorpresa para muchos, el puertorriqueño demostró que no solo es un artista de música, sino también un competidor capaz. Desde ese momento, su nombre se asoció a grandes eventos de la lucha libre, y su presencia en el ring no pasó desapercibida. Bad Bunny se convirtió en uno de los pocos artistas que ha logrado ser respetado tanto en el escenario musical como en el cuadrilátero, lo que le ha asegurado un lugar especial en el corazón de los fanáticos de WWE.