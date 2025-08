Alex Van Halen afirma que el fantasma de su hermano Eddie todavía lo visita

Ni siquiera la muerte separó a los hermanos, así lo cuenta, a la revista Rolling Stone, el baterista de la agrupación Van Halen, por primera vez desde la partida de su hermano Eddie.

Como se recuerda el guitarrista, Eddie Van Halen murió a los 65 años en octubre de 2020 y dejó al mundo del rock sin su mayor héroe de guitarra post años 60 y a Alex sin su hermano menor, su mejor amigo y compañero de banda durante cinco décadas.

“Me encerré”, dice Alex Van Halen, “Estaba gritando y llorando, fuera de mí”, ya han pasado cuatro años y aun siente que “Simplemente lo extraño”, dice. “Echo de menos las discusiones. Vivo con eso todos los días. Y no puedo recuperarlo. No puedo arreglar las cosas”, agrega.

“Eddie ha estado por acá un par de veces”

Para Alex, en los últimos meses su hermano está aún más cerca y asegura que el fantasma de Eddie Van Halen lo está acechando, aunque de una manera buena. “Ed ha estado por acá un par de veces”, afirma, “Lo puedo asegurar” hoy mismo sintió su presencia o, más bien, la olfateó. “Estuvo ahí esta mañana”.

Alex ha llegado a creer que los hermanos lograron “lo que vinimos a hacer a este mundo”, y está convencido de que Eddie finalmente también lo entendió así.

“Está bien”, dice Alex Van Halen, “Donde sea que esté, está bien” señala.