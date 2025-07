“Tengo derecho a mis muñequitos”: peruano fan de Pompompurin se vuelve viral en show de Lucho Mellera

Lo que parecía una simple interacción en un show de stand-up se convirtió en una lección de autenticidad que tocó miles de corazones. Durante su presentación en Lima, el comediante argentino Lucho Mellera vivió un momento único con un asistente que defendió su amor por Pompompurin, el tierno perrito amarillo de Sanrio. Su declaración se volvió viral y le ha valido el inesperado título del “embajador peruano de Pompompurin”.

OVACIÓN INESPERADA

Todo comenzó cuando Mellera interactuó con una pareja del público. La esposa reveló que su marido, Beto, había ganado un sorteo de productos oficiales de Pompompurin, no para su hijo, sino para él mismo. “Me encanta Pompompurin”, respondió el hombre, quien se ganó la ovación del teatro al afirmar: “Me esfuerzo mucho por esta familia. No soy alcohólico, no soy drogadicto. Tengo derecho a comprar mis muñequitos”.

Lejos de burlarse, el comediante respaldó el comentario con humor y ternura. El público estalló en aplausos cuando se enteró de que el fan era, además, director de un colegio. “¿Y qué tiene que ver?”, replicó Mellera, celebrando la valentía de alguien que se muestra tal como es.

MENSAJE VIRAL

La secuencia fue compartida en TikTok, Instagram y otras plataformas, acumulando miles de reacciones y convirtiendo a Beto en un símbolo de ternura y autenticidad. “No te separes —bromeó Lucho al final—, porque si no van a quedar cinco productos de Pompompurin para cada uno”.

En un contexto donde mostrar vulnerabilidad aún se castiga, este momento de humor reveló una verdad poderosa: no hay edad ni rol social que limite el derecho a disfrutar de lo que nos hace felices. Y en Perú, Pompompurin ya tiene un embajador con nombre propio.