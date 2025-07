¿Indirecta para Chechito? Novio de Leslie Shaw envía mensaje: “Mencionas mi nombre y te exploto la cara”

Al parecer las revelaciones de Sergio Romero conocido como ‘Chechito’ en El Valor de la Verdad el último fin de semana continuarán en el ojo de la controversia luego de que dejará abierta la posibilidad de haber tenido algo más que una amistad con Leslie Shaw.

Después de lo contado por el cantante peruano, el novio de Leslie, ‘El Prefe’ compartió una historia en redes sociales, donde los cibernautas mencionaron que lo publicado fue una indirecta para ‘Chechito’. “Tú mencionas mi nombre y la cara yo te exploto".

LESLIE SHAW MENCIONA QUE GOLPEARÁN A SERGIO

La solista horas después de haberse difundido El Valor de la Verdad de Sergio Romero utilizó sus plataformas digitales para arremeter contra el interprete nacional enfatizando que su pareja lo golpeará cuando llegue al país. “Mi novio te va a sacar la m* cuando vaya a Perú”.

Cabe mencionar que, Leslie también aseguró que Chechito es una persona que no tiene talento para elaborar una canción, debido a que, habían planificado hacer un tema juntos, pero no terminó de convencerlo. “Íbamos a hacer una canción, pero con lo que escribió no pasó nada”.