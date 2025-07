‘La Chilindrina’ evita confrontar a Florinda Meza pero descarta reencuentro: “Solo con Edgar y Kiko”

La polémica por la serie biográfica Chespirito: Sin Querer Queriendo, inspirada en la vida de Roberto Gómez Bolaños, ha reavivado antiguas disputas entre los miembros del elenco original del Chavo del 8. Desde Lima, María Antonieta de las Nieves —‘La Chilindrina’— fue consultada sobre las críticas hacia Florinda Meza y no eludió el tema: “Pasó lo que tenía que pasar”.

UNA AMISTAD QUE SE ROMIPIÓ CON LOS AÑOS

Durante su entrevista a un programa local, la actriz mexicana recordó que en el pasado tuvo una relación cercana con Meza: “Íbamos a restaurantes, a un hotel de lujo, a compartir. No solo me enseñaba (su ropa), comprábamos juntas. Fuimos muy amigas, muy unidas, hasta que pasó lo que tenía que pasar”. Aunque evitó confrontarla directamente, no negó las tensiones, y citó una frase de Chespirito para evitar profundizar: “Si no puedes hablar bien de una persona, no hables”.

La serie Sin Querer Queriendo ha sido criticada por retratar a Florinda Meza, bajo el personaje ficticio de Margarita Ruiz, en una versión que muchos consideran negativa. Meza ha expresado su descontento con la producción, alegando que distorsiona los hechos y daña su imagen, mientras que los demás excompañeros han guardado silencio o se han limitado a responder con prudencia.

¿SERÁ POSIBLE UN REENCUENTRO?

Consultada sobre un posible reencuentro con Carlos Villagrán y Edgar Vivar, De las Nieves fue clara: “A los tres juntos sí creo... con Florinda, no”. Esto refuerza la idea de que el distanciamiento con Meza sigue vigente, pese al paso de los años.

Mientras tanto, Edgar Vivar también se encuentra en Perú y manifestó su deseo de una reunión entre los exintegrantes. “Ojalá pudiéramos reunirnos, pero las agendas están complicadas”, comentó. La serie continúa generando debate y reacciones encontradas, avivando la nostalgia y los conflictos que persisten tras bambalinas de la icónica Vecindad del Chavo.