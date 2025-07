Carlos Villagrán rompe su silencio sobre 'Chespirito' y descarta hacer bioserie en respuesta

Carlos Villagrán, conocido mundialmente por interpretar a Kiko en El Chavo del 8, reapareció en Perú en medio de la polémica por su retrato en la bioserie Chespirito: sin querer queriendo, producida por los hijos de Roberto Gómez Bolaños. Desde el Mall de Bellavista, el comediante mexicano aclaró que no se siente afectado por cómo lo muestran en la ficción.

“NO SOY PRESUMIDO, SOY FELIZ”

Villagrán fue consultado por la representación de su personaje en la serie de HBO Max, donde aparece como “Marcos Barragán”, un actor egocéntrico y ambicioso inspirado en él. Aunque reconoció no haber visto el programa, fue tajante en su respuesta: “Si viste mi trabajo, tú califícame. Si Kiko era presumido, no significa que lo sea toda la vida. No lo soy, soy feliz”.

En declaraciones a Todo se filtra, también recalcó que no busca confrontaciones. “Yo hice el trabajo de interpretar a un niño y si lo logré, qué bueno, gracias”, dijo con serenidad. Según reveló, el nombre del personaje fue cambiado por pedido suyo, al igual que ocurrió con Florinda Meza, quien es retratada como “Margarita Ruiz”.

NO HABRÁ BIOSERIE DE KIKO

A diferencia de otros miembros del elenco de El Chavo del 8, Carlos Villagrán descartó rotundamente hacer una bioserie. En sus propias palabras: “Mi verdad está impresa en los programas, lo demás es lo de menos. El chiste es ser feliz. No voy a hacer una bioserie”.

El actor enfatizó que no desea entrar en debates públicos ni aclarar versiones a través de producciones personales o entrevistas exclusivas. Para él, su legado está en su interpretación como Kiko, un personaje que ha marcado generaciones. “Yo estoy feliz con lo que hice”, sentenció durante su paso por Lima.