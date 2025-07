"Michael Jackson quería grabar La Macarena con nosotros", revelaron los integrantes de Los del Río

Según los integrantes del grupo español Los del Río, su éxito mundial La Macarena ha sido su "fuente de alegría infinita", y es por eso que la siguen cantando y lo seguirán haciendo.

El dúo formado por Antonio Romero y Rafael Ruiz lanzó la versión original del tema a finales de 1993, dentro del disco A mí me gusta.

"Nosotros no dejaremos de trabajar nunca. No habrá jubilación. Seguiremos de gira y lanzando cosas nuevas. Descansamos menos que un semáforo. Pero nos gusta", declaran los españoles tras una presentación en la ciudad neerlandesa de Maastricht.

También revelaron que su mega éxito La macarena les ha hecho más de 60 millones de euros y “Michael Jackson quería grabar La Macarena con nosotros”.

EL REY DEL POP Y LA MACARENA

"No sé si lo sabes, pero Jackson se quedó con la espina clavada de no poder hacer una versión de La Macarena. Estaba obsesionado con la canción, la ponía antes de los conciertos para calentar a su público y estaba loco por cantarla. Su abogado nos llamaba desesperado y nos decía que Miguel, que no Michael, quería grabar con nosotros. Pero no se pudo. Se nos murió", cuentan los sevillanos.

Cabe señalar que, el éxito de La Macarena se mantuvo y se convirtió en un fenómeno a nivel internacional gracias a su estribillo pegadizo, su icónica coreografía y, especialmente, a la remezcla que incluye varios versos en inglés, una versión que pudo ser grabada por el mismo Rey del Pop, pero el proyecto nunca se concretó.