Dilbert Aguilar: Jhazmín Gutarra anuncia fin de su relación con el cantante de cumbia

Luego de conocerse una serie de conversaciones y videos donde se observa a la esposa de Dilbert Aguilar, Jhazmín Gutarra, con otras personas que no eran el cantante, la madre de la hija del ‘Pequeño gigante’ anunció el fin de su relación con el líder de la Orquesta La Tribu.

La noticia fue compartida por la misma Jhazmín a través de sus redes sociales tras ser consultada por una seguidora sobre una distancia con la expareja de Claudia Portocarrero. “Sí, amiguita”, escribió dejando en claro que ya no tiene nada con Dilbert.

¿CÓMO SE SIENTE DILBERT AGUILAR?

Al conocerse la decisión de Jhazmín Gutarra, Dilbert Aguilar no quiso pronunciarse al respecto y aseguró que en estos momentos está velando por su familia y seguir deleitando a sus fans con su talento. “Estamos bien. Estoy bien con mi familia. Estoy bien de salud, estoy bien con la chamba, así que ¿qué más le puedo pedir a la vida?”.

Finalmente, el cantante de cumbia aseguró que las revelaciones que compartió Magaly Medina sobre su aún esposa con otras personas que no era él, no terminó afectándolo, por lo que continúa con la frente en alto. “Para mí no ha pasado nada. Yo estoy contento, bien con todo. Lo mediático no me toca. Es callar, sonreírle a la vida y para adelante”.