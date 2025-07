Defenders: El universo Marvel más oscuro y callejero está de vuelta

Tras el éxito de la serie Daredevil: Born Again, Marvel ya trabaja en tres proyectos más del universo callejero del UCM, con el regreso de las series de Punisher, Jessica Jones y The Defenders.

Estos nuevos proyectos están centrados en los personajes que nacieron en Netflix y ahora regresaran con fuerza en Disney+, como paso con Darevevil.

Estos personajes de los Defensores como son Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist y The Punisher, estarían casi confirmados en su regreso, con sus historias de carácter mas maduro y que cuentan con una gran cantidad de seguidores, según ha revelado el insider Daniel Richtman.

Héroes que sangran

En el caso de Jessica Jones, Marvel ha confirmado su participación en la nueva temporada de Born Again, lo que indica que su regreso no será anecdótico, sino parte esencial de esta reconstrucción del universo callejero, tal y como paso con The Punisher.

Cabe señalar que, estos héroes de Marvel ofrecen personajes que sangran, que se equivocan, que sufren y no vuelan ni lanzan rayos, pero que son capaces de enfrentar el infierno cuando este se instala en su vecindario, por eso son tan queridos por una gran legión de seguidores.