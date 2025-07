El sexteto afroperuano de Gabriel Alegría se muda a Lima para celebrar su 20 aniversario con lanzamiento de nuevo disco

El Sexteto Afroperuano de Gabriel Alegría a regresado al Perú para festejar su 20 aniversario con el lanzamiento mundial de su nuevo disco, EL MUKI. El punto focal de la celebración mundial será el 27 de julio, en el emblemático Teatro Segura donde la banda celebrara un gran concierto incluyendo una puesta en escena de proporciones épicas. Con esta produccion la banda decididamente lleva un mensaje de resistencia y esperanza; decidida a dar la batalla como protectores de la creación musical hecha por personas reales con instrumentos reales, en estos tiempos en que la esencia de la creatividad se ve amenazada por la inteligencia artificial y la homogeneización comercial.

El Sexteto Afroperuano se ha propuesto resistir cualquier intento de la tecnología de reemplazar al ser humano en el proceso inspirador de crear obras de arte. "Estamos aquí para proteger el alma de la música y asegurarnos de que el público, especialmente el nuevo público, pueda percibir la diferencia. En el mundo del Jazz Afroperuano, la tecnología es una simple herramienta, tan simple como un martillo”, afirma Gabriel Alegría trompetista, compositor y líder del Sexteto.

"No decimos que la IA esté mal; es una herramienta para mejorar la experiencia humana. Lo que está mal, es usarla para intentar pasar por alto o ignorar el proceso creativo humano y la esencia de la creatividad, con el fin de obtener beneficios económicos inmediatos", aclara Gabriel quien advierte el creciente número de listas de reproducción creadas por bots y otras formas en que la tecnología es utilizada en intentos corporativos de adormecer al público.

La banda que nació con base en Nueva York, de donde venía cada cierto tiempo para reencontrarse con sus raíces, hoy declara su nueva sede principal en la ciudad de Lima – y ahora desde acá se proyecta al mundo. Refiriéndose a lo positivo de este cambio, Gabriel Alegría que tiene doble nacionalidad, peruana y americana, comenta: “Desde que regresé a vivir al Perú, he sentido con más fuerza una sabiduría distinta: la que se transmite por el cuerpo, por el ritmo, por el mito. La que no está en los algoritmos, pero sí en los zapateos, en la percusión; en las formas de mirar el mundo que nuestra cultura ha sabido preservar. El jazz afroperuano nace de esa mezcla poderosa entre conocimiento ancestral y la imaginación sonora, canalizada por artistas que son familia”.

El MUKI: un ritual con música, mito andino y artes visuales

Acerca del concierto, Gabriel adelanta que será un ritual sin precedentes. “Vamos a invocar al Muki, personaje del universo mágico andino que el mito describe como protector de los mineros del altiplano; una figura subterránea símbolo de un poder invisible que no se somete a las lógicas del sistema. Lo haremos con música, luces, artes visuales diseñadas por el gran artista Jesús Ruiz Durand, y con toda la energía que hemos cultivado en 20 años de trayectoria mundial”.

La banda vuelve integrada por: Gabriel Alegría, Trompeta; Laura Andrea Leguía, Saxo tenor; Hugo Alcázar, Batería; Mario Cuba, Bajo; Freddy “Huevito” Lobatón, Percusión; Jocho Velásquez, Guitarra. Además participarán como invitados JF Maza, saxofón, Antonio Vílchez, Baile y zapateo y Carlos Espinoza, saxofón. Samanda Sigueñas, cello

El Muki trae nueve composiciones inéditas que se mueven entre ritmos de festejo y landó, compases sinuosos y giros armónicos inesperados. El cajón, la cajita y la quijada suenan con aires de tradición en un contexto completamente moderno. Cada composición está anclada en la memoria cultural a la vez que la transportan a un mundo nuevo lleno de riesgos.

El tema El Muki, que da nombre al disco, reivindica el papel de los músicos como guardianes de la autenticidad cultural en un mundo saturado de sonidos mecanizados. “Lo que comienza como el sonido de una alarma en la trompeta y un saxofón distorsionado, se convierte en un himno que todos cantan al final de la canción”, explica el compositor Gabriel Alegría.

Luciérnagas está lleno del misterio del Landó; se extiende a 7 tiempos para representar los también misteriosos patrones de comunicación de las luciérnagas. Mala Señal es un festejo rápido, “agresivo”, tal como describe su compositora, Laura Andrea Leguía. Panabe es un festejo más pausado, inspirado en el delfín rosado que habita en las aguas en del río Amazonas; Vista panorámica, propone un viaje metafórico en compás de 5/4 que nos lleva a sobrevolar por un paisaje urbano dentro de un video juego.

Ausencia captura el vacío que se siente ante la ausencia; evoca el anhelo colectivo de conexión y cuenta con colores sinfónicos expresados por el cello. La Zafra, alude a la temporada de cosecha de la caña de azúcar; un festejo airoso y ligero con cambios ritmicos sorprendentes e inéditos para el jazz afroperuano. Despertar​, es una pieza escrita para un amanecer. Su objetivo es evocar y despertar y el nombre lo hayo un fan de la banda. Y Walking on the Moon, es un arreglo tribal del éxito original de The Police, escrito por Sting.

El Muki es más que solo música; es un llamado a la acción para quienes creen en el poder transformador del arte vivo, impulsado por el ser humano. El jazz afroperuano representa lo que se puede lograr cuando las culturas se fusionan con apertura y amor. Con El Muki el Sexteto Afroperuano invita al público a abrazar la riqueza de la genuina conexión musical intercultural, recordándonos que el arte de la creación es un esfuerzo inherente al ser humano.