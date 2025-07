Daddy Yankee lanza nuevo tema con el respaldo de la compañía de BTS

Daddy Yankee, ahora conocido como DY, volvió a la música con el lanzamiento de su nuevo sencillo “Sonríele”, una canción que busca transmitir un mensaje de resiliencia y alegría pese a las adversidades. El artista, que había anunciado su retiro con una gira de conciertos en Puerto Rico, sorprendió a sus seguidores con este estreno bajo el respaldo de HYBE Latin America, la compañía detrás de la exitosa banda de K-pop BTS.

MENSAJE PARA QUIENES NO SE RINDEN

En un comunicado, DY explicó que “Sonríele” no se trata únicamente de ritmo, sino de un mensaje para quienes enfrentan los retos de la vida diaria. “La vida no es perfecta, pero hay que sonreír a pesar de todo. Esta canción nació de lo que vivimos todos los días. Es mi forma de decirle a la gente que no se rinda, que valore lo pequeño y que nunca deje que le quiten la alegría”, destacó el intérprete de “Gasolina”, consolidando su nueva etapa musical como un espacio de conexión con su público.

RESPALDADO POR HYBE, LA CASA DE BTS

El lanzamiento de este sencillo marca el inicio de una colaboración entre Daddy Yankee y HYBE Latin America, la filial regional de la empresa de entretenimiento HYBE Corporation, conocida por ser la casa de BTS. En redes sociales, ya circulan rumores sobre una posible colaboración entre el reguetonero puertorriqueño y la popular banda surcoreana, lo que ha generado expectativa entre los seguidores de ambos artistas y fans del K-pop y reguetón en todo el mundo.

El videoclip de “Sonríele” cuenta con la participación de Anthony Ramos, actor y cantante neoyorquino de origen puertorriqueño, reconocido por su actuación en “Hamilton” y su participación en franquicias como Marvel y Transformers. Este trabajo audiovisual refuerza la apuesta de Daddy Yankee por mostrar el talento latino al mundo, en línea con la estrategia de HYBE de expandir su alcance global con artistas influyentes en diversos mercados.

INICIO DE UNA NUEVA ETAPA

Daddy Yankee inició su carrera musical a inicios de los años noventa, participando en el disco “Playero 34” donde se mencionó por primera vez el término reguetón. Tras alcanzar la fama internacional en 2004 con “Gasolina” y despedirse en 2022 con su álbum “Legendaddy”, DY regresa con “Sonríele”, dejando claro que su propósito actual es compartir música con propósito y mantener viva la conexión con su público, mientras las especulaciones sobre una futura colaboración con BTS mantienen a sus seguidores a la expectativa.