Los otakus dominan Netflix: el anime es el contenido más visto de toda la plataforma

Netflix ha sorprendido al revelar que más de la mitad de sus suscriptores globales están disfrutando de contenido animado japonés. Con una base de usuarios que supera los 300 millones de personas, esto significa que alrededor de 150 millones de hogares han adoptado el anime como parte de sus preferencias. Títulos que van más allá de éxitos como El juego del calamar o La vieja guardia están captando la atención, marcando un cambio en los hábitos de consumo en la plataforma. Esta tendencia se ha consolidado especialmente entre las generaciones más jóvenes.

Una apuesta global por el anime

La plataforma ha triplicado su audiencia de anime en los últimos cinco años, según datos presentados en eventos como el Anime Expo. En 2024, 33 producciones animadas japonesas lideraron las listas de los 10 más vistos en la categoría no inglesa, superando con creces los números de 2021. Netflix está respondiendo con una programación ambiciosa, anunciando proyectos como Sakamoto Days y Cyberpunk: Edgerunners 2, que buscan satisfacer la demanda de los fans. Esta estrategia refleja el creciente interés, especialmente entre millennials y la Generación Z, que ven en el anime una fuente de inspiración y entretenimiento.

El éxito no se limita a los títulos más conocidos, con series como My Happy Marriage destacando entre las favoritas de los espectadores. Estudios revelan que estas generaciones usan el anime no solo como escapismo, sino también para motivarse antes de eventos importantes. Netflix aprovecha esta conexión emocional, posicionándose como el servicio líder frente a competidores como Crunchyroll, donde el 76% de los jóvenes fans eligen su plataforma. Este fenómeno cultural está transformando cómo las audiencias globales perciben y consumen animación.

Con el anime consolidado como un pilar de su oferta, Netflix planea seguir expandiendo su catálogo. La compañía ve en esta tendencia una oportunidad para diversificar su contenido y captar a un público cada vez más diverso. A medida que los otakus y nuevos seguidores se suman, la plataforma busca mantener su liderazgo, equilibrando lanzamientos regulares para mantener el interés de sus suscriptores en un mercado competitivo.