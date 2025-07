Yahaira Plasencia revela que engaño a Jefferson Farfán: “Lo vio todo el mundo”

A pesar de que terminó su relación con Jefferson Farfán hace más de cuatro años, al parecer, las revelaciones en la vida sentimental de su expareja Yahaira Plasencia están saliendo a la luz, luego de varios años de amorío entre el pelotero y la cantante.

En una entrevista con el periodista Giancarlo Granda mejor conocido como ‘El Flaco’, la popular ‘Patrona’ reveló que sacó los pies del plato cuando tenía un vínculo sentimental con el exjugador de Alianza Lima.

“Sí, claro, a nivel nacional. ¿No lo viste? No te hagas pues. No encontraron nada, pero salió una persona en ‘El Valor de la Verdad’, lo vio todo el mundo”, mencionó la exintegrante de Son Tentación afirmando que hubo más que una amistad con Jerson Reyes.

NO HABLARÍA MAL DE JEFFERSON FARFÁN

Durante la conversación con ‘el Flaco’ Granda, mencionó que en su relación con Jefferson Farfán nunca vivió tristes momentos, por lo que, no tendría que lanzar malos calificativos sobre el exjugador de la Selección Peruana. “En el tiempo que nosotros hemos estado, Jefferson no ha sido una mala persona, no lo es. No podría hablar de él”.