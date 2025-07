Ebon Moss-Bachrach, estrella de 'El Oso', se declara fan de Los Wembler’s de Iquitos

Ebon Moss-Bachrach, reconocido por su papel de Richie en “The Bear” y su próximo papel como La Mole en “Los 4 Fantásticos”, sorprendió a sus seguidores al confesar que es fan de la agrupación peruana Los Wembler’s de Iquitos, una leyenda de la cumbia amazónica.

“SU MÚSICA ME PONE DE BUEN HUMOR”

Durante una entrevista con Omelete Latam, Moss-Bachrach fue consultado sobre la canción que no puede dejar de escuchar últimamente, en alusión a una escena icónica de su personaje en “The Bear”. El actor reveló que, aunque no recuerda un título específico, escucha de forma repetida un disco completo de Los Wembler’s de Iquitos, destacando que su propuesta musical lo anima cada vez que se sube a su auto. “Tocan una especie de chicha, como cumbia… hay cosas que me mueven y me ponen de buen humor”, expresó con entusiasmo.

¿QUIÉNES SON LOS WEMBLER’S DE IQUITOS?

Los Wembler’s de Iquitos surgieron en 1968, cuando Solomon Sánchez y sus cinco hijos crearon una agrupación que fusionaba ritmos de la selva peruana con guitarras eléctricas, marcando un hito en la cumbia psicodélica. Entre sus éxitos figuran “Sonido Amazónico” y “La Danza del Petrolero”, piezas que llevaron la música amazónica a nuevos escenarios. La banda se alimentó de influencias de Estados Unidos y países vecinos, creando un estilo que hoy trasciende generaciones y fronteras.

‘EL OSO’ TENDRÁ QUINTA TEMPORADA

El fervor por “The Bear” sigue creciendo, y FX confirmó que la exitosa serie renovó para una quinta temporada tras el estreno de su cuarta entrega en Hulu y Disney+. Ebon Moss-Bachrach seguirá interpretando a Richie, el jefe de sala del restaurante, junto a Jeremy Allen White y Ayo Edebiri. La serie, que ha ganado 21 premios Emmy, continúa cautivando con su historia de un joven chef que regresa a Chicago para rescatar el restaurante familiar tras el suicidio de su hermano, enfrentando deudas, un personal rebelde y el trauma familiar mientras busca reinventarse.