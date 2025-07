Lorenza Bernasconi conquista Broadway con talento peruano

La actriz limeña es reconocida por su rol en Odd Man Out y por sus nominaciones a prestigiosos premios del circuito teatral neoyorquino.

A sus 27 años, Lorenza Bernasconi se ha consolidado como una de las figuras peruanas más destacadas en el teatro neoyorquino, especialmente en el circuito de Broadway y Off Broadway. Con una carrera que supera los siete años en Estados Unidos, la actriz ha logrado cautivar a la crítica y al público gracias a su participación en obras innovadoras como Odd Man Out, producción ganadora del premio Off Broadway Alliance y nominada a los Drama Desk como “experiencia teatral única”.

Una carrera forjada a pulso y convicción

La historia de Lorenza comenzó desde muy joven. A los cuatro años ya sentía una conexión especial con el arte, aunque su timidez inicial parecía contradecir esa vocación. “De pequeña era súper tímida, pero cuando entré a la pre adolescencia me subí a un escenario y demostré todo lo que tenía para dar”, recuerda. Desde entonces, su formación artística en el Perú incluyó talleres en Preludio y La Plaza, hasta que tomó la decisión de migrar para continuar su preparación actoral en Filadelfia y luego en Nueva York, donde obtuvo una media beca.

Pese a no contar con antecedentes teatrales en casa —su padre economista y su madre historiadora del arte—, sus padres le inculcaron la importancia de la excelencia y el compromiso. “Lo que sea que hagas, debes ser la mejor; una especialista en lo que haces”, le dijeron. Hoy, además de actuar, enseña actuación, como parte de ese camino profesional al que se entregó con convicción. Su versatilidad le ha valido nominaciones a los premios ATI por Evaluna y a los Broadway World por Good Cuban Girls.

Actualmente, Bernasconi se alista para interpretar a Adela en una nueva temporada de La Casa de Bernarda Alba y participará en el rodaje de Respectfully. Aunque ha enfrentado momentos difíciles, como la muerte de un primo o la exclusión de un importante proyecto de Hollywood por no tener ciudadanía estadounidense, mantiene su entusiasmo. “Recibo un ‘no’ todo el tiempo... Pero hay que saber sortear y abrirse a nuevas oportunidades”, afirma. A quienes sueñan con una carrera artística les deja un mensaje claro: “Educarte no solo te lleva a hacer cosas, sino que conoces gente en los procesos que quieren lo mismo que tú y eso ya es un punto de partida”.